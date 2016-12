Poetin verwacht herstel banden met Oekraïne

MOSKOU - De Russische president Vladimir Poetin heeft er vertrouwen in dat de relatie tussen Moskou en Kiev ,,vroeg of laat'' weer zal normaliseren. Poetin zei dat vrijdag op de jaarlijkse persconferentie die hij tegen het einde van het jaar houdt.

Door ANP - 23-12-2016, 12:26 (Update 23-12-2016, 12:26)

Rusland en Oekraïne ruziën onder meer over de Russische inlijving van de Krim en de bemoeienis van Moskou met het conflict in Oost-Oekraïne. Volgens Poetin kan de brug die wordt gebouwd tussen Rusland en het schiereiland helpen bij ontwikkelen van humanitaire en commerciële banden tussen de landen, als de relatie tussen Kiev en Moskou weer iets beter is.