ANP 'Amri reisde via Frankrijk naar Italië'

MILAAN - Terreurverdachte Anis Amri heeft zich na de aanslagen in Berlijn in meerdere landen opgehouden. De meest gezochte man van Europa reisde volgens de Italiaanse politie vermoedelijk per trein via het Franse Chambéry naar de Italiaanse stad Turijn, bericht persbureau ANSA vrijdag.

Door ANP - 23-12-2016, 12:46 (Update 23-12-2016, 12:46)

De terreurverdachte zou in Turijn de trein hebben genomen naar de Noord-Italiaanse stad Milaan. Zijn vluchtpoging eindigde enkele uren later, toen hij vlakbij een treinstation verwikkeld raakte in een vuurgevecht met de politie.