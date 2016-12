Zorgen over mogelijke vleesblokkade door VS

ZOETERMEER - De uitvoer van Nederlands kalfsvlees naar de Verenigde Staten loopt gevaar. Brancheorganisatie COV vreest dat de Verenigde Staten opnieuw forse importheffingen op rundvlees invoeren, waardoor export van Nederlands vlees ter waarde van miljoenen euro's feitelijk onmogelijk wordt gemaakt.

Door ANP - 23-12-2016, 13:10 (Update 23-12-2016, 13:10)

De export van Europees rundvlees en kalfsvlees uit Nederland naar de VS is eerder dit jaar juist na jaren weer op gang gekomen. De VS hanteerden eerder ook al importheffingen op vlees, maar die werden voor slechts een paar Europese landen, waaronder Nederland opgeheven.

Volgens COV waren de eerdere 'strafheffingen' een gevolg van een conflict tussen de VS en de EU over het gebruik van hormonen. Dat conflict is bijgelegd, maar in de Amerikaanse rundvleessector heerst onvrede over de manier waarop. De Amerikaanse overheid heeft daarom nu een procedure in gang gezet die kan leiden tot herinvoering van invoerheffingen.