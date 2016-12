Trump wil Trump Foundation opdoeken

WASHINGTON - Donald Trump wil zijn liefdadigheidstichting, de Donald J Trump Foundation, opheffen. Trump die 20 januari president van de Verenigde Staten wordt, heeft dit zaterdag gezegd. Hij wil naar eigen zeggen zo voorkomen dat er ook maar een schijn van belangenverstrengeling zou bestaan met hem als leider van het land en als leider van de stichting.

Door ANP - 24-12-2016, 22:55 (Update 24-12-2016, 22:55)

De particuliere stichting die Trump in 1988 opzette, is net als de zakenman en Republikein Trump zelf, erg omstreden. Trump heeft de stichting al sinds 2008 niets meer geschonken en veel partijen die dat wel hebben gedaan, zijn debiteuren van Trumps ondernemingen. De stichting heeft in een reeks affaires een slechte naam verworven.