Paus roept op tot wereldwijde vrede

VATICAANSTAD - In zijn jaarlijkse kersttoespraak voorafgaand aan het 'Urbi et Orbi', heeft paus Franciscus zondag opgeroepen tot wereldwijde vrede. ,, Alleen dan is er kans op een welvarender toekomst voor iedereen.'', zei het hoofd van de katholieke kerk in zijn toespraak vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.

,,Vrede voor de mannen en vrouwen in het gemartelde Syrië, waar te veel bloed heeft gevloeid’’, zei de paus. ,,Vrede voor degenen die dierbaren hebben verloren door wrede terroristen die dood en verderf hebben gezaaid in veel steden en landen.’’

Verder noemde de kerkvorst het lopende conflict tussen Israël en de Palestijnen, de vele oorlogen in Afrika, ,,waar kinderen worden ingezet bij terroristische daden’’, en de spanningen in Oost-Oekraïne en op het Koreaanse schiereiland. Ook liet hij de vele ontheemden, vluchtelingen en migranten niet ongenoemd.

De paus sloot zijn kersttoespraak zoals gebruikelijk af met de zegen ,,zalig kerstfeest'' en de zegen Urbi et Orbi (voor de stad en voor het land).

Op kerstavond liet de paus tijdens de traditionele mis zijn ongenoegen blijken dat Kerstmis tegenwoordig bevangen is door materialisme dat velen blind maakt voor de behoeften van de armen in de wereld. Tijdens de sobere maar vrolijke dienst zei hij ten overstaande van tienduizend toehoorders onder wie veel kardinalen en bisschoppen dat mensen in de rijke wereld eraan herinnerd moeten worden dat de boodschap van Christus bescheidenheid, eenvoud en wonderlijk is.