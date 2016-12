Ambassadeur VS op matje bij Netanyahu

JERUZALEM - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondag de Amerikaanse ambassadeur opgeroepen voor overleg. Reden is dat de VS zich in de Veiligheidsraad van de VN onthielden van stemming over resolutie over het bouwen van nederzettingen in bezet gebied door Israël. Het is niet bekend wanneer de ambassadeur zich moet melden.

Door ANP - 25-12-2016, 21:20 (Update 25-12-2016, 21:20)

Doordat de VS geen veto uitspraken, zoals gebruikelijk bij dit onderwerp, werd de resolutie aangenomen. Veertien van de vijftien leden van de raad stemden voor de resolutie. Daarin wordt Israël gevraagd met het bouwen te stoppen.

Ambassadeurs van tien andere landen moesten zich zondag op het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken melden om daar een reprimande in ontvangst te nemen.