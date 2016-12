Hoofden gevonden op stadsplein Mexico

MEXICO-STAD - Op een plein in een stad in Mexico zijn zes hoofden gevonden. De hoofden werden ontdekt in Juiquilpan op ongeveer 500 kilometer ten westen van Mexico Stad.

Door ANP - 25-12-2016, 22:04 (Update 25-12-2016, 22:04)

Het is niet duidelijk van wie de hoofden zijn. Er zijn geen lichamen ontdekt, aldus lokale media zondag. Niet ver van de stad werden begin deze maand ook al twee hoofden gevonden.

In het gebied strijden twee criminele bendes om de zeggenschap in de drugshandel.