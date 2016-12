Turkije pakte vorige week ruim 1600 mensen op

Turkije pakte vorige week ruim 1600 mensen op

ISTANBUL - De Turkse autoriteiten hebben vorige week 1682 mensen opgepakt op verdenking van banden met militante organisaties. Van hen werden 516 na verhoor vastgezet, heeft het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken maandag meegedeeld.

Door ANP - 26-12-2016, 13:23 (Update 26-12-2016, 13:23)

De meeste arrestanten, 1096, werden verdacht van banden met de organisatie van Fethullah Gülen, de geestelijke die volgens Ankara achter de mislukte staatsgreep in juli zat. 416 van hen werden vastgezet.

Verder werden 78 mensen vastgezet wegens banden met de Koerdische PKK en twaalf om hun banden met Islamitische Staat.

De arrestaties volgden voor een deel op de moord vorige week maandag op de Russische ambassadeur in Ankara, die volgens de autoriteiten werd gepleegd door een aanhanger van Gülen. In de weken daarvoor pleegde een splintergroep van de PKK twee bomaanslagen op Turkse politieagenten en militairen in Istanbul en Kayseri.

Het ministerie deelde verder mee dat 1960 illegale migranten werden opgepakt, 419 van hen op zee. Ook werden 29 vermoedelijke mensensmokkelaars ingerekend.