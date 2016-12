Terrorist Amri kocht treinkaartje in Lyon

LYON - Bewakingscamera's hebben op het station Lyon-Part-Dieu vastgelegd dat de terrorist Anis Amri in Lyon een treinkaartje naar Milaan heeft gekocht. De 24-jarige Tunesiër Amri pleegde naar het zich laat aanzien maandagavond 19 december met een truck een bloedige aanslag in het centrum van Berlijn. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond.

Amri werd 23 december door de Italiaanse politie gedood op een station bij Milaan waar hij kennelijk vanuit het Franse Chambéry was gearriveerd. De Franse autoriteiten hebben de route die Amri volgde nog niet bevestigd, maar de Franse nieuwszender Bmftv meldde maandag dat hij inderdaad te zien is op beelden gemaakt op het station in het oosten van Lyon. Amri zou cash hebben betaald voor een ticket naar Milaan via Chambéry. Over hoe hij in Lyon terechtkwam is officieel nog niets bekend.