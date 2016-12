Vliegramp bij Medellín door menselijk falen

ANP Vliegramp bij Medellín door menselijk falen

BOGOTÁ - Menselijk falen aan boord van het vliegtuig en elders heeft geleid tot het neerstorten eind november van een Boliviaans chartervliegtuig kort voor de landing in het Colombiaanse Medellín. Dit is bevestigd in een maandag gepresenteerd voorlopig onderzoeksrapport. Bij de ramp kwam een groot deel van de selectie van de Braziliaanse voetbalploeg Chapecoense om het leven.

Door ANP - 26-12-2016, 20:08 (Update 26-12-2016, 20:08)

Het hoofd van de Colombiaanse verkeersveiligheid in de lucht, kolonel Freddy Bonilla, ze dat er geen enkel technisch mankement oorzaak is geweest, enkel menselijke fouten, niet alleen van de piloot maar ook van de luchtvaartmaatschappij LaMia en de luchtvaartautoriteiten in Bolivia waar het toestel vertrok.

Van de 77 inzittenden overleefden slechts zes mensen de crash.

Het vliegtuig van het type Avro RJ85 stortte kort voor de landing neer omdat de brandstof op was. De piloot had niet tijdig door dat zich door het brandstofgebrek technische problemen voordeden die ingrijpen vereisten. Eerder al had moeten worden bijgetankt. De luchtvaartautoriteiten in Santa Cruz de la Sierra waar het vliegtuig opsteeg, stemden bij het begin van de reis in met een vluchtplan dat volgens Bonilla volstrekt onaanvaardbaar was.