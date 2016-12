Obama: ik had Trump verslagen

WASHINGTON - Als de Amerikaanse president Barack Obama voor de derde keer als kandidaat mee had mogen doen aan de Amerikaanse verkiezingen, had hij Donald Trump verslagen met zijn campagne-boodschap uit 2008 van hoop en verandering. Dat stelde Obama maandag in een interview. De verkozen president, Trump, reageert via Twitter: ,,Geen sprake van.'' Trump verwijst naar verschillende zaken die in zijn ogen een mislukking zijn: onder meer naar de gestegen werkloosheid, IS en Obamacare.

Door ANP - 27-12-2016, 1:56 (Update 27-12-2016, 1:56)

Trump laat via Twitter ook weten dat het sinds zijn uitverkiezing als president alweer beter zou gaan met de wereld. ,,De wereld was neerslachtig voordat ik won, er was geen hoop. Nu zijn de beurzen met tien procent gestegen en er worden biljoenen dollars aan Kerstmis gespendeerd."