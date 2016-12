Alcoholverbod op strand Sydney na Kerstmis

ANP Alcoholverbod op strand Sydney na Kerstmis

RANDWICK - De gemeenteraad van Randwick, een voorstad van de grootste Australische stad Sydney, stelt een alcoholverbod in op het populaire Sydney Coogee-strand. Australische media meldden dinsdag dat de gemeenteraad tot dit besluit is gekomen nadat een groot feest op het strand tijdens Kerstmis voor een ravage zorgde.

Door ANP - 28-12-2016, 1:40 (Update 28-12-2016, 1:40)

Duizenden dronken feestvierders kwamen zondag samen op Coogee Beach. Ze trokken een spoor van vernielingen en lieten maar liefst vijftien ton aan afval achter.

De ban op alcohol gaat donderdag in en blijft gehandhaafd tot het einde van de Australische zomer, eind april. Burgemeester van Randwick Noel D'Souza zei tegen ABC News dat er geen andere optie is dan het alcoholverbod. ,,De publieke verontwaardiging voor de vernieling van de parken en het strand zelf is enorm", aldus de burgervader.

Een ooggetuige zei dat het recreatiegebied ongekend vernield is. ,,Het was een complete vernieling van het gras. Rondslingerende flessen en zelfs complete picknickpakketten van kleedje tot bekers werden achtergelaten. Opdringerige mensen bij de overvolle bussen werden door de politie bij hun backpacks gegrepen. Buschauffeurs konden de deuren met geen mogelijkheid dicht krijgen."