ANP Franse politie arresteert terreurverdachten

PARIJS - Met de arrestatie van drie verdachten denkt de Franse politie mogelijk nieuwe terroristische aanslagen te hebben voorkomen. De verdachten werden opgepakt in de omgeving van Toulouse. Een van hen, een man die al langer bekend was bij de politie, wordt ervan verdacht dat hij op oudejaarsavond wilde toeslaan, vertelde een politiebron woensdag.

Door ANP - 28-12-2016, 14:00 (Update 28-12-2016, 14:00)

Wat hij precies van plan was is nog niet duidelijk. De man werd opgepakt in Cugnaux, een voorstad van Toulouse. In Toulouse zelf werden de twee anderen gearresteerd. Een van hen wordt ervan verdacht dat hij een aanslag op de politie voorbereidde, de verdenking tegen de ander is onbekend.

Een bron bij justitie bevestigde de aanhoudingen en stelde dat sprake is van twee afzonderlijke zaken.