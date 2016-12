KLM-piloot verblind met laser bij landing

BREMEN - Een piloot van een KLM-vliegtuig is verblind met een groene laserstraal toen hij wilde landen op het vliegveld van Bremen.

De 31-jarige Nederlander wist het toestel met 65 passagiers en vier bemanningsleden veilig aan de grond te zetten. Niemand raakte gewond. Volgens de Duitse politie is nog niemand opgepakt.

Het incident gebeurde afgelopen zaterdag, maar is woensdag pas naar buiten gebracht. Het toestel was vertrokken uit Amsterdam. Bij Achim, ten oosten van Bremen, richtte iemand de laserstraal op het vliegtuig.

Wie een piloot verblindt met een laserstraal, kan in Duitsland tot tien jaar celstraf krijgen. De maximumstraf in Nederland is vijftien jaar.