Aanslag China: 1 slachtoffer en 4 daders dood

ANP Aanslag China: 1 slachtoffer en 4 daders dood

XINJIANG - Een aanslag op een gebouw van de Chinese communistische partij heeft woensdag het leven gekost aan één slachtoffer. Alle vier de daders zijn volgens de autoriteiten doodgeschoten. Het geweld vond plaats in de onrustige regio Xinjiang, in het westen van het land.

Door ANP - 28-12-2016, 17:39 (Update 28-12-2016, 17:39)

Volgens de regionale overheid reden de daders met een voertuig de tuin van een partijkantoor binnen en lieten ze een explosief afgaan. Drie mensen raakten gewond, een persoon overleed. Voordat de terroristen meer slachtoffers konden maken, werden ze zelf doodgeschoten.

De autoriteiten gaven weinig details. Staatsmedia noemden het een ,,terroristische aanslag''. Die zijn in het verleden vaker gebeurd in Xinjiang, waar de islamitische Oeigoeren regelmatig botsen met de overheid en Chinezen van andere afkomst. In het afgelopen jaar was het er relatief rustig.