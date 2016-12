'Strafrechtelijk onderzoek tegen Netanyahu'

ANP 'Strafrechtelijk onderzoek tegen Netanyahu'

JERUZALEM - De advocaat-generaal in Israël heeft de politie opdracht gegeven een strafrechtelijk onderzoek te beginnen tegen premier Benjamin Netanyahu. Dat onderzoek is gericht op twee onderwerpen die niet met name zijn genoemd, aldus de Israëlische zender Channel 10.

Door ANP - 28-12-2016, 20:44 (Update 28-12-2016, 20:44)

Media hebben eerder bericht over belangenverstrengeling rond een advocaat van Netanyahu bij de aankoop van Duitse onderzeeërs. Netanyahu heeft daarna ontkend iets verkeerd te hebben gedaan.

Het ministerie van justitie wilde niet reageren op het bericht over het onderzoek. Volgens Channel 10 is een van de onderwerpen die advocaat-generaal Avihai Mandelblit wil laten bekijken een kwestie die nog niet in de publiciteit is geweest.