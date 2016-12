Invallen in Italië vanwege onderzoek Amri

ROME - De Italiaanse politie heeft woensdag twee invallen in huizen gedaan die verband houden met de vermoedelijke dader van de aanslag in Berlijn, Anis Amri. De politie verklaarde dat de acties onderdeel waren van onderzoek in radicaal-islamitische kringen.

Door ANP - 28-12-2016, 21:45 (Update 28-12-2016, 21:45)

De invallen waren in Aprilia, ten zuiden van Rome, aldus Italiaanse media. Amri, die op 19 december met een vrachtwagen de drukbezocht kerstmarkt opreed en bij elkaar twaalf mensen doodde, zou in de gevangenis in Italië zijn geradicaliseerd. Hij zat vier jaar vast voor brandstichting, geweldpleging, bedreiging en vernieling.