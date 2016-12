Turkije wil bestand in Syrië voor Nieuwjaar

ANP Turkije wil bestand in Syrië voor Nieuwjaar

ANKARA - Turkije hoopt op een staakt-het-vuren in Syrië voor het nieuwe jaar. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu donderdag gezegd.

Door ANP - 29-12-2016, 9:11 (Update 29-12-2016, 10:03)

Turkije zei woensdag dat het samen met Rusland een overeenkomst heeft opgesteld voor een wapenstilstand in Syrië. Wat het akkoord precies inhield bleef echter vaag. In een interview met de zender AHaber zei Cavusoglu dat Turkije en Rusland garant willen staan voor het bestand.

Of ook Iran garant wil staan is nog niet bekend, zei Cavusoglu. Hij voegde eraan toe dat ,,alle buitenlandse strijders Syrië moeten verlaten''. De Turkse minister zei met name dat Hezbollah, de door Iran gesteunde sjiitische militie, ,,terug moet naar Libanon''.

Niet praten

De minister zei ook dat Turkije niet gaat praten met de Syrische president Bashar al-Assad. Turkije steunt groepen die tegen Assad in opstand zijn gekomen en zei eerder dat de Syrische leider moest vertrekken.

Syrische rebellengroepen bespreken met Turkije het bestandsvoorstel waarover onderhandeld wordt met Rusland. Zij verwerpen echter de eis van Moskou dat een rebellenbolwerk bij de hoofdstad Damascus buiten de overeenkomst wordt gelaten, liet een woordvoerder woensdag weten.

Cavusoglu zei dat Turkije niet samen met Rusland optrekt tegen de terreurgroep Islamitische Staat in de Syrische stad al-Bab. Turkije heeft de Verenigde Staten om luchtsteun gevraagd, maar volgens Cavusoglu geven die VS niet onder druk van de Syrisch-Koerdische YPG-militie.