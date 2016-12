Mogelijk burgerdoden door luchtaanval Irak

MOSUL - Een luchtaanval van de internationale coalitie die IS bestrijdt, heeft mogelijk geleid tot burgerslachtoffers in Irak. Een bestelbus op het parkeerterrein van ,,wat later een medisch centrum bleek te zijn'' werd onder vuur genomen, meldde de door de Verenigde Staten geleide coalitie donderdag.

29-12-2016

In de bus zaten vermoedelijk IS-strijders, aldus een verklaring. Maar mogelijk zijn dus ook burgers om het leven gekomen.

Nederland maakt ook deel uit van de coalitie, maar momenteel vliegen geen Nederlandse F-16's boven Irak. Wel bewaken Nederlandse militairen de Belgische F-16's die het bombarderen van IS hebben overgenomen.