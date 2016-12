Lavrov wil ook diplomaten uitwijzen

MOSKOU - De Amerikaanse sancties tegen Rusland vanwege vermeende inmenging in de verkiezingen zullen niet onbeantwoord blijven. Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov vrijdag. Hij heeft president Poetin voorgesteld 35 Amerikaanse diplomaten uit te wijzen in reactie op het wegsturen van diplomaten door de VS.

De Amerikaanse president Obama stelde donderdag een reeks sancties tegen Rusland in, vooral gericht tegen de Russische inlichtingendiensten. Zo moeten 35 Russen die voor de inlichtingendiensten zouden werken het land uit.

Obama herhaalde dat Rusland ,,acties heeft ondernomen die bedoeld waren om het Amerikaanse verkiezingsproces te beïnvloeden''. Waar hij tot nog toe nog een kleine slag om de arm hield, zei hij ditmaal stellig dat ,,de diefstal en publicatie van gegevens alleen kan zijn aangestuurd door de hoogste niveaus van de Russische regering''.

Lavrov noemt de beschuldigingen ongefundeerd.