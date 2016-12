Vliegtuig met zes mensen vermist in VS

CLEVELAND - De Amerikaanse kustwacht is op zoek naar een klein vliegtuig dat boven het Eriemeer is verdwenen kort na het opstijgen in de stad Cleveland. Aan boord waren zes mensen.

Door ANP - 30-12-2016, 13:46 (Update 30-12-2016, 13:46)

Het gaat om een Cessna Citation 525 die een vlucht van ongeveer 200 kilometer zou maken naar Columbus en in de nacht van donderdag op vrijdag van de radar verdween. De kustwacht zoekt het water af met een helikopter en een schip en krijgt hulp van Canadese collega's met een vliegtuig.