ANP Politie Wenen rolt grote drugsbende op

WENEN - Met vijftig arrestaties heeft de Oostenrijkse politie naar eigen zeggen na jarenlang onderzoek een grote drugsbende vrijwel helemaal opgerold. De voornamelijk uit Nigerianen bestaande bende smokkelde op zijn minst vanaf 2012 grote hoeveelheden cocaïne en heroïne naar de Oostenrijkse hoofdstad, met name vanuit Nederland waar smokkelaars drugs in bolletjes slikten. De personen achter deze bolletjes in Nederland zijn onder de arrestanten, meldde de Weens politie vrijdag.

Door ANP - 30-12-2016, 15:37 (Update 30-12-2016, 15:37)

Het onderzoek heeft vier jaar geduurd en de arrestaties zijn in de loop der jaren verricht. Een aantal betrokkenen is al tot een gevangenisstraf veroordeeld. De politie kwam de bende op het spoor toen werd ontdekt dat een Nigeriaan die afgedankte oude auto's naar West-Afrika exporteerde, 250.000 euro had verstopt in een aantal afdankertjes. De politie nam onmiddellijk aan dat het geld niet van de autohandel maar van drugs afkomstig moest zijn.

Er zijn 35 drugsdealers, tien bolletjesslikkers en vijf anderen opgepakt. De politie heeft 21 kilo drugs in beslag genomen. Aangenomen wordt dat de bende voor zeker 6 miljoen euro drugs naar Wenen heeft gebracht.