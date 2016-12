Schrikkelseconde compliceert aftellen tot 2017

PARIJS - Het aftellen tot het einde van 2016 en het begin van 2017 gaat dit jaar in een deel van de wereld iets anders in zijn werk dan normaal. Wie in de tijdzone UTC aftelt van 10 tot 1, om vervolgens op 0 ,,Gelukkig Nieuwjaar'' te roepen, is strikt genomen een seconde te vroeg.

Door ANP - 30-12-2016, 20:12 (Update 30-12-2016, 20:12)

Wereldwijd wordt aan 2016 een schrikkelseconde toegevoegd. Dat gebeurt om te voorkomen dat klokken uit de pas gaan lopen met de rotatie van de aarde. Het risico op 'verkeerd aftellen' doet zich niet voor in Nederland, want bij ons is het op het moment dat de extra seconde wordt ingevoegd 00:59:59 uur.

In onder meer IJsland, Groot-Brittannië, Ierland, Portugal, Marokko, Mali en Ivoorkust gaat de klok op het moment suprême officieel van 23:59:59 naar 23:59:60, om daarna pas over te springen op 00:00. Wie in die landen helemaal bij de tijd wil blijven, zal zich dus een seconde moeten inhouden alvorens zijn of haar geliefden een voorspoedig 2017 te wensen.

Schrikkelseconden worden aangekondigd door de zogeheten International Earth Rotation and Reference Systems Service. Die hoeders van de tijd voeren eens in de paar jaar een schrikkelseconde door. Voor het laatst gebeurde dat op 30 juni 2015. De laatste keer dat zo'n extra tel de jaarwisseling bemoeilijkte voor mensen met een punctualiteitsobsessie, was in 2008.