IS eist bloedige aanslagen markt Bagdad op

BAGDAD - Islamistische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist van twee bloedige zelfmoordaanslagen, zaterdag op een drukke markt in het centrum van de Iraakse stad Bagdad.

Hierbij vielen volgens artsen en politie zeker 25 doden en raakten ruim veertig mensen gewond.

Twee daders met bomvesten bliezen zichzelf op in de ochtendspits op een markt voor auto-onderdelen en elektrische apparaten in de wijk Sinak, zo meldden veiligheidsdiensten zaterdag. Ook ontstond er brand in meerdere nabijgelegen winkels.

In een overwegend door sjiieten bewoonde wijk in het noorden van Bagdad hebben de veiligheidsdiensten volgens eigen zeggen zaterdag een aanslag verhinderd.

De veiligheidsdiensten wisten een voertuig met daarin een autobom die in de wijk Kadhimiya af had moeten gaan, voortijdig tot ontploffing te brengen. De twee vermoedelijke daders kwamen daarbij om het leven.