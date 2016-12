Automobilist Helsinki rijdt mensen aan

HELSINKI - Een autobestuurder heeft zaterdag in een buitenwijk van de Finse hoofdstad Helsinki met hoge snelheid een aantal mensen aangereden. Vier mensen raakten gewond, een van hen zwaar. Ook de bestuurder raakte gewond, meldden Finse media.

31-12-2016

Het incident vond plaats bij een metrostation waar de auto langs het trottoir meerdere mensen en enkele auto's raakte. De politie gaat uit van een ongeluk en zegt dat er geen aanwijzingen van opzet zijn. Volgens een eerste onderzoek was de bestuurder, iemand van in de dertig, niet onder invloed van drugs of alcohol.

Finse media meldden dat de auto een kenteken uit Estland had.