ANP 'Turkije in nieuwe onafhankelijkheidsoorlog'

ANKARA - De Turkse republiek is 93 jaar na haar oprichting verwikkeld in een ,,nieuwe onafhankelijkheidsoorlog'', heeft president Erdogan gezegd in zijn nieuwjaarsrede. ,,De nationale eenheid, territoriale integriteit, instellingen, economie, buitenlandse politiek, kortom alle elementen die onze staat overeind houden worden scherp aangevallen'', zei hij.

Door ANP - 31-12-2016, 16:54 (Update 31-12-2016, 16:54)

,,Terreurorganisaties zijn slechts de zichtbare gezichten en werktuigen van deze strijd. Wij vechten in wezen tegen de machten achter deze organisaties.'' Om welke machten het zou gaan, verduidelijkte hij niet.

Erdogan noemde de poging tot staatsgreep in juli ,,de afschuwelijkste terreuraanslag'' uit de geschiedenis van de republiek. ,,Het is Turkije gelukt uit deze catastrofe op te staan en een nieuw begin te maken.''

Arrestaties

Erdogan stelde de Gülen-beweging verantwoordelijk voor de couppoging. In verband daarmee zijn meer dan 40.000 mensen opgepakt. Ook zijn tienduizenden mensen uit overheidsdienst ontslagen.

,,Deze kankercellen'' worden uit iedere laag van de samenleving verwijderd. De bevolking moet zich opmaken voor een lange strijd, maar de wil van het volk is daar sterk genoeg voor, zei de Turkse president.