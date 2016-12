V-raad steunt inspanningen Rusland en Turkije

ANP V-raad steunt inspanningen Rusland en Turkije

NEW YORK - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft zaterdag ingestemd met het door Rusland en Turkije tot stand gebrachte staakt-het-vuren in Syrië.

Door ANP - 31-12-2016, 19:26 (Update 31-12-2016, 19:26)

Bovendien onderschrijft de raad in een met algemene stemmen aangenomen Russische resolutie de plannen om te onderhandelen over een politieke oplossing voor de bijna zes jaar durende burgeroorlog in Syrië.