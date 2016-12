Hollande naar Franse militairen in Irak

PARIJS - President François Hollande van Frankrijk reist maandag naar Irak om een saluut te brengen aan de Franse militairen die daar in een internationale coalitie strijden tegen de groep Islamitische Staat. Dat heeft hij zaterdag gezegd in een eindejaarsboodschap.

Door ANP - 31-12-2016, 20:54 (Update 31-12-2016, 20:54)

,,Wij zijn nog niet klaar met de gesel van terrorisme. Wij moeten er tegen blijven vechten'', zei Hollande. ,,Dat is de reden voor onze militaire operaties in het buitenland, in Mali, in Syrië, in Irak.''