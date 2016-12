Hollande waarschuwt voor risico nationalisme

PARIJS - De Franse president François Hollande heeft in zijn laatste nieuwjaarsspeech gewaarschuwd voor de risico's van nationalisme. Hollande verdedigde in de speech zaterdagavond zijn beleid van de afgelopen jaren. Ook ageerde hij tegen de negatieve toon waarop partijen als het Front National zich uitlaten over immigratie en de euro. Als de opiniepeilingen kloppen is de rechtse partij van Marine Le Pen kanshebber om de eerste verkiezingsronde door te komen.

Door ANP - 1-1-2017, 1:08 (Update 1-1-2017, 1:08)

,,Er zijn periodes in de geschiedenis waarin alles drastisch kan veranderen. We zitten nu middenin zo'n periode" zei Hollande op de Franse televisie. ,,We moeten er toch niet aan denken dat ons land achter muren terecht komt, terug moet vallen op de interne markt en de nationale munt? Bovendien zouden we onze eigen kinderen moeten gaan discrimineren op basis van hun afkomst?"

Hollande zei verder dat door de brexit en de verkiezing van Donald Trump tot de nieuwe president van Amerika blijkt dat de democratie, vrijheid en vrede ,,kwetsbaar en omkeerbaar" zijn.

Hollande zei eerder deze maand dat hij zich niet voor een nieuwe presidentstermijn verkiesbaar stelt.