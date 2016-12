Malta is de nieuwe EU-voorzitter

BRUSSEL - Malta neemt per 1 januari het roterende EU-voorzitterschap over van Slovakije. Het is voor het eerst dat het Zuid-Europese eilandenstaatje met 415.000 inwoners de leiding krijgt over de ministerraden in Brussel.

Door ANP - 1-1-2017, 1:12 (Update 1-1-2017, 1:12)

De regeringsploeg van premier Joseph Muscat gaat een woelige periode tegemoet, met de verwachte officiële aankondiging van het Britse vertrek uit de unie, verkiezingen in Nederland en Frankrijk, en een nieuwe Amerikaanse president die de relatie tussen de VS en EU mogelijk verandert.

Malta heeft zes prioriteiten: migratie, interne markt, veiligheid, sociaal beleid, buurlanden en maritiem beleid.

Tijdens het Maltese voorzitterschap viert de EU ook dat zestig jaar geleden (25 maart 1957) het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in Rome werd ondertekend. Van twaalf leden groeide de 'Europese familie' tot 28.

Op 3 februari spreken de EU-leiders in hoofdstad Valletta, zonder premier Theresa May, over de toekomst van de EU zonder de Britten.