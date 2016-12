Veel gewonden bij aanslag nachtclub Istanbul

ISTANBUL - Bij een aanslag op een nachtclub in de Turkse stad Istanbul zijn zondagochtend vroeg veel gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk hoeveel gewonden er zijn en wat er precies is voorgevallen.

Door ANP - 1-1-2017, 1:15 (Update 1-1-2017, 1:15)

Het Turkse televisiestation NTV meldt dat twee gewapende mensen de nachtclub zijn binnengevallen en het vuur hebben geopend op de bezoekers. Volgens de laatste berichten is er nog een overvaller in het pand.

Volgens de Britse krant Mirror zijn er 50 mensen gewond geraakt tijdens de aanslag in de Reina Club.

De Turkse politie is met gepantserde auto's uitgerukt en ook zijn er veel ambulances ingezet. De nachtclub ligt in de wijk Ortakoy

Istanbul is de grootste stad van Turkije. Er wonen 14 miljoen mensen.