Noord-Korea gaat langeafstandswapens testen

ANP Noord-Korea gaat langeafstandswapens testen

SEOUL - De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft aangekondigd binnenkort langeafstandsraketten te gaan testen. ,,Het onderzoek en de ontwikkeling van deze geavanceerde wapens is in een vergevorderd stadium en de voorbereidingen voor de testlancering zijn bezig", zei Jong-un zondag tijdens een toespraak op televisie.

Door ANP - 1-1-2017, 5:54 (Update 1-1-2017, 5:54)

Noord-Korea testte in 2016 in rap tempo al meerdere keren langeafstandswapens. Volgens experts is Noord-Korea nog wel ver verwijderd van het ontwikkelen van langeafstandsraketten met nucleaire kernkoppen die de afstand tot de Verenigde Staten kunnen overbruggen.