ANP Hollywood ontwaakt als Hollyweed

LOS ANGELES - Bewoners van het stadsdeel Hollywood in Los Angeles zijn zondag verrast door een opmerkelijke naamswijziging. Op de bergen ten noorden van de wijk staan grote witte letters die normaal gesproken het woord Hollywood vormen, maar op de eerste morgen van het nieuwe jaar bleek er Hollyweed te staan.

Door ANP - 1-1-2017, 17:57 (Update 1-1-2017, 17:57)

Plaatselijke media speculeren dat een of meer grappenmakers in de nacht de naam hebben gewijzigd door met de twee o's te knoeien en zo de nieuwe legalisering van wiet (weed) in Californië te eren. De politie doet naar eigen zeggen ,,onderzoek naar vandalisme'' op de berg Lee waar de letters staan opgesteld vlakbij een telecommunicatiecentrum van de gemeente.