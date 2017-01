’Aanslag draait om nieuwjaar’

ISTANBOEL - De aanslag op het uitgaanscentrum Reina in Istanboel in de nieuwjaarsnacht kwam nadat er vanuit radicaal-islamitische kringen een hetze was gevoerd tegen de viering van zowel kerst als nieuwjaar.

Door Maarten van Aalderen - 2-1-2017, 7:00 (Update 2-1-2017, 7:00)

Spandoeken in Turkije toonden de afgelopen tijd tekeningen van een Turk die een dreun uitdeelt aan de kerstman, met erboven de tekst: „Wij zijn moslims. Vier geen nieuwjaar en kerst.”

Een verklede kerstman werd eerder door nationalistisch-islamitische jongeren in Ottomaanse kleding een pistool tegen het hoofd gehouden. Een luguber toneelstukje dat diende...