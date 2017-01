’Ik moest de lijken van me af duwen’ [video]

AFP Bloemen bij nachtclub Reina op 1 januari.

ISTANBOEL - De aanslag op uitgaanscentrum Reina tijdens oud en nieuw wordt al het Turkse Bataclan genoemd.

Door onze verslaggever - 2-1-2017, 7:00 (Update 2-1-2017, 10:56)

De overeenkomsten met de aanslag op de Parijse concertzaal op 13 november 2015 zijn inderdaad sterk, blijkt uit verslagen van ooggetuigen.

„Ik was compleet in shock. Er was eerst het geluid van geweerschoten en na een minuut of twee een explosie.” Aan het woord is Mehmet Dag die net langs uitgaanscentrum Reina liep, toen de aanslag begon. Hij filmde met zijn telefoon de directe nasleep, waaronder...