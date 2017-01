Weer tientallen doden in Bagdad bij bloedige aanslag

ANP Bagdad weer opgeschrikt door bloedige aanslag

BAGDAD - Een zelfmoordaanslag in de Iraakse hoofdstad Bagdad heeft maandag aan zeker 35 mensen het leven gekost. Dat meldt de BBC, op basis van bronnen bij de medische en veiligheidsdiensten. Meer dan zestig mensen raakten gewond.

Door ANP - 2-1-2017, 10:00 (Update 2-1-2017, 11:06)

De dader blies zich op in zijn auto in Sadr City een hoofdzakelijk sjiitische wijk in het oosten van de stad. Bronnen zeiden tegen de BBC dat de aanslag leek te zijn gericht op dagarbeiders die op een plein in Sadr City op werk stonden te wachten. Onder de doden zijn drie agenten.

De verantwoordelijkheid is vooralsnog niet opgeëist, maar de verdenking gaat uit naar terreurbeweging Islamitische Staat.

Bagdad werd zaterdag al opgeschrikt door drie aanslagen waarbij zeker 29 mensen om het leven kwamen. IS pleegt regelmatig aanslagen op burgerdoelen in Irak, waar het is verwikkeld in een hevige strijd met regeringstroepen en hun bondgenoten.