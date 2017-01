Acht aanhoudingen na aanslag Istanbul

ANP Acht aanhoudingen na aanslag Istanbul

ISTANBUL - De polite van Istanbul heeft acht mensen aangehouden in het onderzoek naar de bloedige aanslag op een exclusieve nachtclub in de stad.

Door ANP - 2-1-2017, 12:56 (Update 2-1-2017, 12:56)

In de nacht van zaterdag op zondag schoot een man op de mensen die in discotheek Club Reina aan de oever van de Bosporus het nieuwe jaar vierden. Daarbij werden 39 mensen gedood, onder wie 25 buitenlanders. Er was geen Nederlander onder deze slachtoffers, wel een Belg en een Duitser.

De dader is ontkomen, maar volgens minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu wordt hij snel gepakt. De soennitische extremisten van Islamitische Staat hebben maandag de verantwoordelijkheid voor het bloedbad opgeëist.