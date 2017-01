50 doden bij bendeoorlog gevangenis Brazilië

MANAUS - Bij een gevangenisopstand in de Braziliaanse deelstaat Amazonas zijn zondag en maandag zeker vijftig doden gevallen. Braziliaanse media berichtten dat de strijd tussen twee drugsbendes in het gevangeniscomplex de oorzaak van de uitbarsting van het geweld is geweest.

Door ANP - 2-1-2017, 15:12 (Update 2-1-2017, 15:12)

De opstand brak zondagmiddag uit in de Anísio Jobim-gevangenis ten noorden van de stad Manaus en zou maandag nog niet zijn beëindigd.