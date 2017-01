Trein grijpt drie Belgische wandelaars

LANDELIES - Een bizar ongeluk op het spoor tussen Erquelinnes en Charleroi in België heeft maandagmiddag aan twee mensen het leven gekost. Een derde raakte levensgevaarlijk gewond. Het drietal werd in een tunnel gegrepen door een trein. Ze liepen daar vermoedelijk om zo hun wandelroute te bekorten. De slachtoffers hadden een stafkaart van het gebied bij zich.

Door ANP - 2-1-2017, 21:00 (Update 2-1-2017, 21:00)

De politie trof een man en een vrouw uit de regio Namen dood aan naast de rails. Het derde slachtoffer afkomstig uit Brussel, overleefde het drama maar is er ernstig aan toe. De bestuurder van de trein verkeert in shock. Het treinverkeer op het traject was in beide richtingen urenlang gestremd.