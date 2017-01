Meervoudig moordenaar verdedigt zichzelf

CHARLESTON - Een Amerikaanse rechter heeft besloten dat meervoudig moordenaar Dylann Roof zelf de advocaat mag zijn tijdens de tweede fase van het proces. De rechter bepaalde dit na een uitgebreid onderzoek. De 22-jarige Roof hangt de doodstraf boven het hoofd omdat hij in juni 2015 negen zwarte kerkgangers in Charleston doodschoot. Half december werd Roof al schuldig bevonden aan ,,door haat ingegeven misdaden''.

Door ANP - 3-1-2017, 2:13 (Update 3-1-2017, 2:13)

Woensdag wordt het proces in de staat South Carolina vervolgd en wordt de straf bepaald door dezelfde jury die hem eerder schuldig bevond.

Roof, die zich erop voor laat staan een blanke racist te zijn, wilde met zijn daad een rassenoorlog ontketenen en vindt zichzelf volledig toerekeningsvatbaar. In een brief aan de federale rechtbank, die gaat bepalen of executie de gepaste straf is, schreef de veroordeelde eerder dat hij ,,geen beroep zal doen op psychiaters of zal proberen aan te tonen dat hij geestelijk gestoord is''.