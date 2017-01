Turkije: VS moeten steun aan YPG intrekken

ANKARA - De Turkse premier Binali Yildirim verwacht dat de aankomende Amerikaanse regering stopt met het leveren van wapens aan de Syrisch-Koerdische YPG-militie. De Verenigde Staten moeten volgens Yildirim niet toestaan dat een ,,terroristische organisatie'' een schaduw werpt over de samenwerking met Ankara.

Door ANP - 3-1-2017, 11:40 (Update 3-1-2017, 11:40)

De rol van de YPG is al langer een pijnpunt in de relatie tussen de NAVO-bondgenoten. De militie wordt door Washington gezien als een effectieve partner in de strijd tegen Islamitische Staat in Syrië. Ankara maakt zich ondertussen grote zorgen over de Koerden die een groot gebied in handen hebben gekregen en een eigen strijdmacht hebben opgezet.

Volgens Yildirim is de regering van de Amerikaanse president Barack Obama verantwoordelijk voor de wapenleveranties aan de militie. Hij rekent er kennelijk op dat diens opvolger Donald Trump een andere afweging zal maken.