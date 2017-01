Fransman voorkomt met stunt autodiefstal

LYON - Een man in Frankrijk heeft met een James Bond-achtige actie voorkomen dat een dief er met de geleende auto van zijn vader vandoor ging. Op het moment dat de crimineel er in Oyonnax ten oosten van Lyon met de auto vandoor wilde gaan, sprong Osama Aoukili op het dak.

Door ANP - 3-1-2017, 14:17 (Update 3-1-2017, 14:17)

Daarna volgde een wilde rit waarbij de man zich volgens lokale media met een hand vasthield aan een stang op het dak en met de andere hand met zijn mobiele telefoon de politie belde.

Bij de rit, die met snelheden van 130 kilometer per uur gepaard ging, kreeg hij uiteindelijk hulp van de politie die de dief dwong van de snelweg af te gaan. In een woonwijk kwam het voertuig uiteindelijk tot stilstand en kon de man worden gearresteerd, aldus de politie dinsdag.

Aoukili had het noodlot een beetje over zichzelf uitgeroepen: hij had de sleutels in het contact laten zitten omdat hij toch maar kort weg zou zijn.