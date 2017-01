Trump richt pijlen op General Motors

ANP Trump richt pijlen op General Motors

WASHINGTON - Donald Trump heeft automaker General Motors (GM) opgeroepen de Chevy Cruze voortaan in de Verenigde Staten te produceren. ,,Maak het in de VS of betaal een grote grensbelasting'', waarschuwde de aankomende president op Twitter. Volgens Trump importeert GM het automodel momenteel belastingvrij uit Mexico.

Door ANP - 3-1-2017, 14:20 (Update 3-1-2017, 14:20)

Hoewel Trump pas op 20 januari wordt beëdigd als president, zat hij de afgelopen tijd al geregeld om de tafel met grote bedrijven. Zo beloofde Lockheed Martin Corp na een gesprek met Trump de productiekosten van het F-35 gevechtsvliegtuig omlaag te brengen. De Republikein had daarvoor kritiek geuit op de hoge kosten van het toestel.

Ook Boeing kreeg te maken met Trump, die op Twitter had geklaagd over de kosten voor de nieuwe versie van het presidentiële vliegtuig Air Force One. De directeur van de vliegtuigbouwer zegde daarop toe dat het toestel niet meer dan 4 miljard dollar zal kosten.