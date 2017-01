Washington worstelt met toekomst 'Obamacare'

WASHINGTON - Donald Trump heeft dinsdag de aanval geopend op de gezondheidswet van president Barack Obama. ,,Mensen moeten onthouden dat Obamacare gewoon niet werkt en niet betaalbaar is'', twitterde de aankomende president.

Door ANP - 3-1-2017, 15:05 (Update 3-1-2017, 15:05)

Obamacare, officieel Affordable Care Act genoemd, biedt miljoenen voorheen onverzekerde Amerikanen dekking bij ziektekosten. De Republikeinse partijgenoten van Trump lopen zich warm om de wet in te trekken, maar worstelen nog met de vraag wat te doen met de Amerikanen die zijn verzekerd via het stelsel.

De Republikeinse leider in de Senaat erkende onlangs dat hij had gerekend op een verkiezingsoverwinning voor de Democraten. ,,Ik had niet gedacht dat Trump kon winnen'', zei Mitch McConnell. Inmiddels lijken de Republikeinen alsnog in staat te zijn Obamacare af te schaffen, maar ze hebben nog geen alternatief klaarliggen.

President Barack Obama lijkt ondertussen niet van plan te zijn zich zomaar neer te leggen bij de afschaffing van de zorgwet. Hij overlegt woensdag met partijgenoten over strategieën om Obamacare overeind te houden.