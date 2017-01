Bill en Hillary Clinton bij inauguratie Trump

ANP Bill en Hillary Clinton bij inauguratie Trump

WASHINGTON - De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton en zijn echtgenote Hillary, die de verkiezingsstrijd voor de opvolging van Barack Obama in het Witte Huis verloor, zijn op 20 januari aanwezig bij de inauguratie van Donald Trump. Dat hebben medewerkers van het echtpaar dinsdag bevestigd tegenover nieuwszender CNN.

Door ANP - 3-1-2017, 22:35 (Update 3-1-2017, 22:35)

Ook oud-president George W. Bush en de toenmalige first lady Laura Bush zullen de plechtigheid in Washington bijwonen. ,,Ze zijn blij dat ze getuige kunnen zijn van de vreedzame overdracht van de macht - een kenmerk van de Amerikaanse democratie - en de beëdiging van Donald Trump en vicepresident Pence'', was de verklaring die namens hen uitging.

Tot dusver had van de nog levende grote Amerikaans leiders alleen Jimmy Carter officieel toegezegd te zullen komen. George H.W. Bush, die naar verluidt op Clinton heeft gestemd, ontbreekt wegens een broze gezondheid. Het is in de Verenigde Staten traditie dat de oude machthebbers aanwezig zijn bij de inhuldiging van een nieuwe president, ongeacht hun politieke voorkeur.