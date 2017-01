NASA onderzoekt begin zonnestelsel

HOUSTON - Hoe is ons zonnestelsel ongeveer 4,5 miljard jaar geleden ontstaan? Daar gaat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA nieuw onderzoek naar doen. In 2021 en 2023 worden er twee sondes voor gelanceerd.

De NASA heeft de beide missies woensdag aangekondigd. De Lucy gaat tussen 2027 en 2033 onderzoek doen bij asteroïden in de buurt van de planeet Jupiter. Die rotsblokken stammen uit de jonge jaren van het zonnestelsel en zijn sindsdien niet of nauwelijks veranderd.

De tweede sonde is de Psyche, die naar een andere asteroïde gaat. Daar moet hij rond 2030 aankomen. De bestemming is bijzonder, omdat de asteroïde niet uit steen en ijs bestaat, maar uit ijzer en nikkel. Waarschijnlijk is het de kern van een mislukte planeet. Die zou ooit zo groot als Mars zijn geweest, maar na een reeks zware inslagen zou de buitenkant zijn weggevaagd. Daardoor bleef de blootgelegde kern over. De asteroïde staat tussen Mars en Jupiter.