ANP Apple verwijdert New York Times-app in China

PEKING - Technologiebedrijf Apple heeft in China de nieuwsapp van The New York Times verwijderd. Volgens de Amerikaanse krant is het programma sinds eind december niet meer in de Chinese App Store te vinden. Een woordvoerder van Apple zei tegen de krant dat de app op last van de Chinese autoriteiten is verwijderd, omdat die in strijd zou zijn met ,,lokale regels''.

Door ANP - 5-1-2017, 8:16 (Update 5-1-2017, 8:16)

De website van de New York Times wordt in China al vier jaar geblokkeerd. De krant had toentertijd in een serie artikelen kritisch bericht over het omvangrijke familievermogen van de vroegere Chinese premier Wen Jiabao.

Ook talrijke andere buitenlandse media worden door de Chinese censuur tegengehouden, waaronder websites van persbureau Reuters, de Duitse wereldomroep Deutsche Welle en de Amerikaanse krant Wall Street Journal. Ook sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google-diensten of websites met kritiek op het regeringsbeleid of de mensenrechten zijn in de ban gedaan.