Oud-premier Kosovo blijft in Franse cel

ANP

PRISTINA - Ramush Haradinaj, voormalig premier van Kosovo, moet in de Franse gevangenis blijven totdat Servië een formeel uitleveringsverzoek heeft ingediend. Dat verzoek zal dan door de juiste instanties worden beoordeeld, zo heeft een Franse rechter donderdag bepaald.

Door ANP - 5-1-2017, 20:20 (Update 5-1-2017, 20:20)

Woensdag werd Ramush Haradinaj in Frankrijk aangekosovouden op grond van een Servisch arrestatiebevel uit 2004. Servië beschouwt Haradinaj, die tijdens de opstand van 1998 een belangrijke guerrillacommandant was, als oorlogsmisdadiger. Het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag sprak hem in het verleden echter tot twee keer toe vrij.

De arrestatie zet de verhouding tussen Kosovo en Servië op scherp. De Kosovaarse regering wil dat de Europese Unie druk uitoefent op Servië om de internationale arrestatiebevelen tegen circa twintig voormalige Kosovaarse guerrillastrijders op te heffen.