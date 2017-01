Tweede dode Hong Kong door vogelgriep

HONG KONG - Een man van 62 jaar is in Hong Kong overleden aan de gevolgen van vogelgriep. Dat hebben ziekenhuisautoriteiten vrijdag gemeld. Het is het tweede dodelijke geval van door vogelgriep in Hong Kong deze winter.

De man was midden december vorig jaar naar de Zuid-Chinese stad Guangzhou gereisd en was in een ziekenhuis in de naburige stad Dongguan opgenomen, begin deze week. Hij is overleden aan de gevolgen van de griepvirus H7N9.

Hong Kong heeft bevestigd dat er nu drie menselijke besmettingen zijn geweest in drie weken tijd. Alle drie de besmette personen waren in Zuid-China geweest. De tweede geval werd afgelopen vrijdag geconstateerd, terwijl de eerste patiënt overleed op Kerstdag. Er wordt gevreesd dat het virus zich verspreid naar Zuid-Korea, Japan en het vasteland van China. In China zelf zijn er tot dusverre vier dodelijke gevallen geconstateerd.