Weer doden bij gevangenisgeweld Brazilië

BOA VISTA - Bij een nieuwe uitbarsting van geweld in een Braziliaanse gevangenis zijn vrijdag zeker 33 doden gevallen.

Plaatselijke media in de noordelijke stad Boa Vista meldden dat ordetroepen in de penitentiaire inrichting Monte Cristo in de deelstaat Roraima 33 lijken hebben gevonden.

De toestand is onder controle, meldden de plaatselijke autoriteiten. Wat zich heeft afgespeeld is nog onduidelijk.

Aan het begin van deze week vielen circa zestig doden bij een uitbarsting van geweld tussen leden van drugsbendes in een gevangenis in de aangrenzende deelstaat Amazonas.